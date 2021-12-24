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Футбольный клуб "Милан" проведет тренировки в режиме онлайн

Футбольный клуб "Милан" проведет тренировки в режиме онлайн Футбольный клуб "Милан" из-за напряженной ситуации с коронавирусом проведет несколько тренировок в онлайн-режиме.
Футбол
24 декабря 2021 г. 10:07
Футбольный клуб Милан проведет тренировки в режиме онлайн

Футбольный клуб "Милан" из-за напряженной ситуации с коронавирусом проведет несколько тренировок в онлайн-режиме.

Как сообщает Report, об этом Sky Sport Italia заявил главный тренер клуба Стефано Пьоли.

"Я говорил ребятам, что у нас будут тренировки через Zoom 27 и 28 декабря, а затем возобновим их вместе в Миланелло 30 декабря", — приводит слова Пьоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, что ближайший поединок чемпионата Италии "Милан" проведет 6 января. Команда Стефано Пьоли примет на своем поле "Рому".

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