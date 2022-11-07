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Футбольный клуб "Ливерпуль" выставлен на продажу

Футбольный клуб "Ливерпуль" выставлен на продажу Компания Fenway Sports Group выставила на продажу футбольный клуб "Ливерпуль".
Футбол
7 ноября 2022 г. 18:15
Футбольный клуб Ливерпуль выставлен на продажу

Компания Fenway Sports Group выставила на продажу футбольный клуб "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

"FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля». FSG ранее заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам клуба", - говорится в официальном заявлении компании для The Athletic.

Основатель Fenway Sports Group приобрел английский клуб в 2010 году. На текущий момент неизвестно, с кем и на какой стадии ведутся переговоры.

После 13 проведенных матчей "Ливерпуль" располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имея в активе 19 очков.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа заняли второе место в группе А. На стадии 1/8 финала главного европейского клубного турнира "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Реалом".

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Liverpul" satışa çıxarılıb"

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