Футбольный клуб "Коламбус" стал чемпионом MLS

Футболисты "Коламбуса" на своем поле со счетом 3:0 обыграли "Сиэтл" в финале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Футболисты "Коламбуса" на своем поле со счетом 3:0 обыграли "Сиэтл" в финале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в присутствии 1 500 зрителей.

Ассистентом главного арбитра в финальном матче была Кэтрин Несбитт. Она стала первой женщиной, которая отработала финальный матч в североамериканских мужских профессиональных спортивных лигах.

Напомним, что до этого "Коламбус" становился чемпионом MLS в 2008 году. В прошлом сезоне трофей завоевал "Сиэтл", в финале обыгравший "Торонто". Самым титулованным клубом чемпионата является "Лос-Анджелес Гэлакси", который побеждал пять раз.