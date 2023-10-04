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Турецкий "Галатасарай" обвинил правительство Великобритании в неуважении к команде

Турецкий "Галатасарай" обвинил правительство Великобритании в неуважении к команде Руководство турецкого футбольного клуба "Галатасарай" обвинило правительство Великобритании в проявленном неуважении по отношению к команде.
Футбол
4 октября 2023 г. 22:10
Турецкий Галатасарай обвинил правительство Великобритании в неуважении к команде

Руководство турецкого футбольного клуба "Галатасарай" обвинило правительство Великобритании в проявленном неуважении по отношению к команде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба "Галатасарая".

Во вторник "Галатасарай" на выезде со счетом 3:2 победил английский "Манчестер Юнайтед" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Неуважительное поведение, начавшееся с трудностей, возникших у игроков, технического персонала и сотрудников нашей команды в процессе получения виз, продолжилось и во время въезда нашей команды в Великобританию и со вчерашнего вечера превратилось в обращение, противоречащее общечеловеческим ценностям в области прав человека, - говорится в заявлении. - Взлет нашего командного самолета, который произошел вчера поздно вечером, был излишне затянут бессмысленно подробными проверками багажа и превращен в пытку. Поведение официальных властей в ходе этого процесса, проявленное неуважение и невежество свидетельствуют об отношении к нашей стране. Следует знать, что никто не может так обращаться с игроками, техническим составом и руководителями спортивного клуба "Галатасарай", мы сообщаем всей общественности, что будем бороться до конца с теми, кто ведет себя недостойно. Независимо от всего, что произошло, мы благодарим представителей "Манчестер Юнайтед", которые любезно приветствовали наш клуб до и после матча".

По итогам двух туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав четыре очка. "Манчестер Юнайтед" замыкает таблицу, не имея в активе ни одного очка.

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