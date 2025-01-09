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Футбольный клуб "Эвертон" уволил главного тренера

Футбольный клуб "Эвертон" уволил главного тренера Футбольный клуб "Эвертон" отправил в отставку главного тренера команды Шона Дайча.
Футбол
9 января 2025 г. 21:34
Футбольный клуб Эвертон уволил главного тренера

Футбольный клуб "Эвертон" отправил в отставку главного тренера команды Шона Дайча.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Согласно информации, исполняющими обязанности главного тренера будут бывший игрок "Эвертона" и сборной Англии Лейтон Бэйнс, а также капитан команды Шеймус Коулман, который восстанавливается от травмы.

Отметим, что 53-летний Дайч возглавлял "Эвертон" с 2023 года. Ранее на протяжении 10 лет он тренировал "Бёрнли".

"Эвертон" после 19 матчей набрал 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Сегодня команда проведет матч Кубка Англии с "Петерборо", который начнется в 23:45 по Баку.

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