Футбольный клуб "Аль-Наср" объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано до 2025 года.

"Это больше, чем просто история, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Это трансфер, который не только вдохновит наш клуб на новые успехи, но и вдохновит нашу лигу и будущие поколения стать лучшей версией себя".

Ранее испанская газета Marca сообщала, что общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в €100 млн. По информации издания, еще €100 млн Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.