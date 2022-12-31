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Футбольный клуб "Аль-Наср" объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду

Футбольный клуб "Аль-Наср" объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Футбол
31 декабря 2022 г. 01:32
Футбольный клуб Аль-Наср объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано до 2025 года.

"Это больше, чем просто история, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Это трансфер, который не только вдохновит наш клуб на новые успехи, но и вдохновит нашу лигу и будущие поколения стать лучшей версией себя".

Ранее испанская газета Marca сообщала, что общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в €100 млн. По информации издания, еще €100 млн Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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