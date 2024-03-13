Футбольный клуб "Аль-Хиляль" установил мировой рекорд по продолжительности победной серии

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии установил новый мировой рекорд по продолжительности победной серии, выиграв 28-й матч подряд.

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии установил новый мировой рекорд по продолжительности победной серии, выиграв 28-й матч подряд.

Как передает Report , в ответном матче четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" обыграл саудовский "Аль-Иттихад" со счетом 2:0.

Один из мячей в составе победителей на пятой компенсированной ко второму тайму минуте забил бывший футболист "Зенита" Малком, который имеет российское гражданство. Первый матч также закончился со счетом 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".

"Аль-Хиляль" превзошел достижение клуба "Нью-Сэйнтс" из Уэльса, который в сезоне-2016/17 выиграл 27 официальных матчей подряд.

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" сыграет с командой "Аль-Айн" из ОАЭ.