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Футбольный агент Мино Райола находится в реанимации

Футбольный агент Мино Райола находится в реанимации Футбольный агент Мино Райола попал в реанимацию.
Футбол
21 января 2022 г. 08:24
Футбольный агент Мино Райола находится в реанимации

Футбольный агент Мино Райола попал в реанимацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bild.

По информации издания, у 54-летнего агента возникли проблемы с легкими. Он находится под наблюдением врачей в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане.

Напомним, что 12 января издание Corriere dello Sport сообщило, что Райола был экстренно прооперирован в "Сан-Раффаэле", однако позже в пресс-службе агента заявили, что он проходит обычный медосмотр.

Отметим, что Райола является агентом таких футболистов, как Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Златан Ибрагимович ("Милан").

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