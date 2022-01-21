Футбольный агент Мино Райола находится в реанимации

Футбольный агент Мино Райола попал в реанимацию.

Футбольный агент Мино Райола попал в реанимацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает Bild.

По информации издания, у 54-летнего агента возникли проблемы с легкими. Он находится под наблюдением врачей в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане.

Напомним, что 12 января издание Corriere dello Sport сообщило, что Райола был экстренно прооперирован в "Сан-Раффаэле", однако позже в пресс-службе агента заявили, что он проходит обычный медосмотр.

Отметим, что Райола является агентом таких футболистов, как Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Златан Ибрагимович ("Милан").