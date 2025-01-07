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Футбольный агент: "Карабах" и "Севилья" договорились о трансфере Жуниньо

Футбольный агент: "Карабах" и "Севилья" договорились о трансфере Жуниньо 12:37
Футбол
7 января 2025 г. 13:15
Футбольный агент: Карабах и Севилья договорились о трансфере Жуниньо

"Карабах" и "Севилья", по имеющимся сведениям, договорились о трансфере игрока агдамской команды Жуниньо.

Об этом Report заявил футбольный агент Турал Аскерли.

Менеджер, участвовавший в трансфере 28-летнего нападающего в "Карабах", сообщил, что на данный момент сотрудничает с агентом бразильского форварда и принимает участие в переговорах по трансферу игрока в испанский клуб.

"В футболе трансферы могут занимать несколько месяцев, иногда переговоры длятся до полугода. На самом деле, ситуация с Жуниньо не затягивается - просто информация попала в СМИ слишком рано. Ведутся переговоры между клубами, игроком и "Севильей", и этот процесс требует времени. Жуниньо интересуется не только "Севилья", но и другие клубы. Предполагаю, что представители игрока ведут переговоры и с ними.

Сейчас сложно точно сказать, на какой стадии находятся обсуждения. Насколько мне известно, между "Карабахом" и "Севильей" уже достигнута договоренность о трансфере. Однако я не уверен, что игрок окончательно согласовал условия с испанским клубом. Думаю, сейчас решаются вопросы по контракту, и после их завершения переход будет оформлен. Вероятно, вопрос решится на этой неделе. Но конкретную дату назвать не могу", - сказал Аскерли.

Отметим, что Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Бразильский форвард стал чемпионом и обладателем кубка Азербайджана в составе "Карабаха".

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Версия на английском языке Football agent: Juninho's transfer to Sevilla nears completion
Версия на азербайджанском языке Futbol agenti: "Juninyonun transferi ilə bağlı "Qarabağ"la "Sevilya" arasında razılıq əldə olunub"

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