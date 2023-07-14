​​​​​​​Футбольную Суперлигу покинет один из трех оставшихся клубов

Туринский "Ювентус" начал юридический процесс по выходу из Суперлиги, которая по задумке должна была стать полноценной заменой Лиге чемпионов.

Туринский "Ювентус" начал юридический процесс по выходу из Суперлиги, которая по задумке должна была стать полноценной заменой Лиге чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "Ювентус" начал процедуру выхода из Суперлиги. В соответствии с договорными положениями, для выхода из проекта требуется предварительное согласие "Реала" и "Барселоны", - говорится в сообщении.

"Ювентус" входил в число 12 клубов, которые в апреле 2021 года объявили о создании европейской Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступал резко против данной инициативы, пообещав дисквалифицировать организаторов соревнования, из-за чего большая часть команд объявила об отказе участия в турнире еще по истечении первого месяца.

В проекте Суперлиги остаются два участника - мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".