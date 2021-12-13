Футбольному клубу "Карабах" выделено пять миллионов манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу "Карабах".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу "Карабах".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в связи с успешным участием в групповом туре Лиги конференций УЕФА и завоеванием путевки в очередной тур из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 года резервного фонда Президента Азербайджана футбольному клубу "Карабах" выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие задачи, вытекающие из этого распоряжения.