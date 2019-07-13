Футбольный клуб "Кешля" вернул бывшего нападающего

Определилась новая команда бывшего футболиста сборной Азербайджана Пардис Фарджад-Азада, последним клубом которого был азербайджанский "Зиря".

Уже прибывший в Баку из Стамбула 31-летний нападающий будет выступать за футбольный клуб "Кешля".

Об этом в интервью корреспонденту Report заявил сам футболист.

По словам Пардиса Фарджада, он уже ведет переговоры с руководством клуба, вопрос решен на 90%: "В свое время против того, чтобы я остался в клубе выступил бывший главный тренер Юрий Максимов".

Опытный форвард сообщил о переговорах с "Сумгаитом", переход в который не состоялся из-за финансового фактора.

Напомним, что Пардис Фарджад-Азад выступал за клуб "Кешля" в 2016-2018 гг, нападающий шесть раз играл за сборную Азербайджана.