Футбольная команда инвалидов Карабаха провела в Грузии очередную встречу

Команда "Азербайджан" в составе инвалидов Карабаха провела в Грузии очередную встречу.

Как сообщает грузинское бюро Report, на стадионе спортивного центра "Имеди" в Тбилиси встретились команды "Азербайджан" и "Маргвети" (Зестафони).

В первой части матча инвалиды Карабаха проиграли со счетом 0:1. Вторая часть завершилась победой "Маргвети" со счетом 2:0.

Встреча завершилась победой представителей Зестафони со счетом 3:0.

Завтра "Азербайджан" проведет очередную встречу. Очередным соперником "Азербайджана" будет команда "Тбилиси".

Отметим, что до этого "Азербайджан" встречался с горийской командой "Картли". Матч завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0.