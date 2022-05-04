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Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за рекордную сумму

Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за рекордную сумму Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продали на аукционе за рекордные 7,14 млн фунтов стерлингов (около 8,5 млн евро).
Футбол
4 мая 2022 г. 21:05
Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за рекордную сумму

Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продали на аукционе за рекордные 7,14 млн фунтов стерлингов (около 8,5 млн евро).

Как передает Report, об этом сообщает CITY A.M.

По информации источника, на продажу была выставлена футболка аргентинца с матча 1/4 финала чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1). В той игре Марадона оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название «рука бога». Стартовая цена футболки составляла 4,98 млн евро.

Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча. Отмечается, что продажа футболки Марадоны стала рекордной сделкой в истории спортивной атрибутики.

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Версия на азербайджанском языке Maradonanın məşhur oyunda geyindiyi forma rekord qiymətə satılıb

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