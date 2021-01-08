Футболисты, забившие в 2020 году наибольшее число голов с пенальти

На первом месте стоит футболист итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду

Названы футболисты, отличившиеся голами с позиции пенальти в топ-5 Европы в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на Transfermarkt.de, на первом месте стоит футболист итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду.

35-летний португалец за год выполнил 17 голов с пенальти.

Полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш занимает с 15 голами второе место, а форвард итальянского "Лацио" Чиро Иммобилле с 14 голами - третье место.

Звездный игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси в 2020 году 9 раз отличился в пенальти. Аргентинский игрок по этому показателю занимает 5-9 места.