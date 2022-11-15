Названы футболисты, забившие наибольшее число голов в финалах чемпионатов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) провела исследование по еще одной теме в преддверии Чемпионата мира в Катаре.
Как сообщает Report, названы футболисты, забившие наибольшее количество голов в финалах мундиалей.
Возглавляет перечень бывший член сборной Германии Мирослав Клозе, который запомнился 16 голами. На втором месте бразилец Роналдо (15 голов), на третьем - Герд Мюллер.
|Футболист
|Страна
|Кол-во голов
|Кол-во игр
|Мундиали
|1
|Мирослав Клозе
|Германия
|16
|24
|2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2)
|2
|Рональдо
|Бразилия
|15
|19
|1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)
|3
|Герд Мюллер
|Германия
|14
|13
|1970 (10), 1974 (4)
|4
|Жюст Фонтен
|Франция
|13
|6
|1958 (13)
|5
|Пеле
|Бразилия
|12
|14
|1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)