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Названы футболисты, забившие наибольшее число голов в финалах чемпионатов мира

Названы футболисты, забившие наибольшее число голов в финалах чемпионатов мира Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) провела исследование по еще одной теме в преддверии Чемпионата мира в Катаре.
Футбол
15 ноября 2022 г. 11:32
Названы футболисты, забившие наибольшее число голов в финалах чемпионатов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) провела исследование по еще одной теме в преддверии Чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, названы футболисты, забившие наибольшее количество голов в финалах мундиалей.

Возглавляет перечень бывший член сборной Германии Мирослав Клозе, который запомнился 16 голами. На втором месте бразилец Роналдо (15 голов), на третьем - Герд Мюллер.

Футболист Страна Кол-во голов Кол-во игр Мундиали
1 Мирослав Клозе Германия 16 24 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2)
2 Рональдо Бразилия 15 19 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)
3 Герд Мюллер Германия 14 13 1970 (10), 1974 (4)
4 Жюст Фонтен Франция 13 6 1958 (13)
5 Пеле Бразилия 12 14 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)
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