Названы футболисты, забившие наибольшее число голов в финалах чемпионатов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) провела исследование по еще одной теме в преддверии Чемпионата мира в Катаре.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) провела исследование по еще одной теме в преддверии Чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, названы футболисты, забившие наибольшее количество голов в финалах мундиалей.

Возглавляет перечень бывший член сборной Германии Мирослав Клозе, который запомнился 16 голами. На втором месте бразилец Роналдо (15 голов), на третьем - Герд Мюллер.