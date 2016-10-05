Футболисты в Зимбабве, не получавшие зарплату два года, устроили забастовку

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Футболисты зимбабвийского клуба "Хванге" устроили забастовку из-за долгов по зарплате.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Игроки объявили забастовку после того, как руководство клуба проигнорировало все предыдущие запросы по поводу выплат заработной платы. Акцию поддержал Футбольный союз Зимбабве, который пытается найти мирное решение данной ситуации, но руководители "Хванге" игнорируют запросы официальной организации. Отмечается, что игроки команды ждут выплаты долгов на протяжении двух лет.

Долги клуба за два года (2015, 2016) составляют по 2750 долларов каждому из футболистов.