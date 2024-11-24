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"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии

"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии "Тоттенхэм" со счетом 4:0 одержал разгромную победу над "Манчестер Сити" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
24 ноября 2024 г. 00:19
Тоттенхэм разгромил Манчестер Сити в матче чемпионата Англии

"Тоттенхэм" со счетом 4:0 одержал разгромную победу над "Манчестер Сити" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон (13-я и 20-я минуты), Педро Порро (52) и Бреннан Джонсон (90+3).

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы проиграл пятый матч подряд во всех турнирах. До этого команда уступила "Борнмуту" (1:2) и "Брайтону" (1:2) в чемпионате Англии, "Тоттенхэму" в Кубке английской лиги (1:2) и португальскому "Спортингу" в Лиге чемпионов (1:4). Все игры "Манчестер Сити" провел на выезде.

Отметим, что "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка. "Тоттенхэм" располагается на шестой позиции с 19 очками.

В следующем туре "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Ливерпулем" 1 декабря. "Тоттенхэм" в этот же день примет "Фулхэм".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" ardıcıl beşinci dəfə məğlub olub

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