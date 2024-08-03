Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после матча на Олимпиаде

Игроки сборных Франции и Аргентины устроили драку после матча 1/4 финала олимпийского футбольного турнира.

Игроки сборных Франции и Аргентины устроили драку после матча 1/4 финала олимпийского футбольного турнира.

Как передает Report , встреча прошла в Бордо и завершилась победой французов со счетом 1:0. После матча между несколькими игроками обеих сборных завязалась потасовка.

Некоторые игроки, по сведениям агентства RMC Sport, продолжили драку в подтрибунном помещении.

После финала Кубка Америки, который прошел в ночь на 15 июля по бакинскому времени и завершился победой Аргентины над Колумбией (1:0, дополнительное время), игроки победившей команды распространили видео в социальных сетях, на котором прозвучала песня с оскорблениями на расовой почве в адрес игроков французской сборной.

Международная федерация футбола объявила, что расследует инцидент. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес, опубликовавший видео, принес извинения, английский "Челси", за который выступает Фернандес, осудил поступок игрока.

В полуфинале французская команда сыграет со сборной Египта. В другом матче 1/2 финала испанцы встретятся с марокканцами.