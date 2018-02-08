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    Футболисты сборной Азербайджана неожиданно прошли в Анталье допинг-тест

    © Report

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Азербайджана, проходящие учебно-тренировочные сборы в Анталье, прошли анти-допинговый контроль.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Азербайджанского национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли. Она отметила, что немецкая компания, неожиданно направила футболистов на допинг-контроль.
    В итоге, еще 8 футболистов были включены в тестовую группу. Таким образом, число таких футболистов достигло 11. Все они должны будут предоставить AMADA соответствующие сведения.

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