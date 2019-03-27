Футболисты сборной Азербайджана награждены за ничью в матче со сборной Литвы

АФФА наградила футболистов сборной Азербайджана за ничью в товарищеском матче со сборной Литвы.

Об этом Report заявил завотделом по печати и связям с общественностью Ассоциации Фируз Абдулла.

По его словам, члены команды не получили награду за поражение (1:2) на выездном матче со сборной Хорватии в I туре отборочного цикла ЕВРО-2020: "Наши футболисты не получают из АФФА дополнительную зарплату. После завершающихся победой или ничьей матчей игрокам выдается награда и это нормально".

Отметим, что сборная Азербайджана проведет очередные матчи в июне в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020. 8 июня сборная примет Венгрию, 11 июня - Словакию.