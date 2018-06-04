Футболисты сборной Азербайджана коснулись матча с Казахстаном

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Азербайджана высказались по поводу предстоящего товарищеского матча со сборной Казахстана.

Как сообщает Report, после тренировки на стадионе "Astana Arena", члены сборной сделали заявление affa.az.

Полузащитник сборной Эмин Махмудов сказал, что они хорошо подготовились к матчу: "Нас ждет трудная игра, так как соперник довольно силен. Мы подготовились, чтобы показать хорошую игру. С каждой тренировкой мы играем лучше. Одним словом, думаю, что игра будет интересной".

По словам Руслана Абышова, после матча с Кыргызстаном, команду ждем встреча с более серьезным соперником: "Когда смотришь последний матч, видно, что они показывают хорошую игру. Соперник оставляет хорошее впечатление. Думаю, что перед Лигой наций нас ждет серьезное испытание. Завтра мы хотим продемонстрировать достойную борьбу и одержать победу".

Урфан Аббасов заявил о серьезной подготовке к матчу и желании одержать победу на завтрашней игре.

Что касается Гара Гараева, он отметил, что они выйдут на второй по счету товарищеский матч: "Постараемся и на этом матче одержать победу, чтобы в команде возросло чувство уверенности в себе".

Отметим, что товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана начнется завтра на стадионе "Astana Arena" в 18:00 по бакинскому времени.