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Мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок Европы

Мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок Европы Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА.
Футбол
15 августа 2024 г. 00:54
Мадридский Реал обыграл Аталанту и завоевал Суперкубок Европы

Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА.

Как передает Report, встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве.

В составе победителей голы забили Федерико Вальверде (60-я минута) и Килиан Мбаппе (68).

"Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА в шестой раз, установив новый рекорд. Мадридский клуб опередил испанскую "Барселону" и итальянский "Милан", которые выигрывали трофей по пять раз. Ранее "Реал" выигрывал Суперкубок УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2022 годах.

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