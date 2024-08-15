Мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок Европы

Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА.

Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:0 обыграли итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА.

Как передает Report, встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве.

В составе победителей голы забили Федерико Вальверде (60-я минута) и Килиан Мбаппе (68).

"Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА в шестой раз, установив новый рекорд. Мадридский клуб опередил испанскую "Барселону" и итальянский "Милан", которые выигрывали трофей по пять раз. Ранее "Реал" выигрывал Суперкубок УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2022 годах.