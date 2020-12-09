Футболисты ПСЖ и "Башакшехир" ушли с поля, обвинив арбитра в расизме

Большой скандал произошёл в начале матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башакшехир".

Большой скандал произошел в начале матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башакшехир".

Как передает Report, футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвертого арбитра.

Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели. Матч в Париже до сих пор не возобновился. Футболисты отказываются выходить на поле.

Но некоторым данным, резервный судья Себастьян Колтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо "черным". После этого к резервному арбитру подбежал форвард "Истанбула" Демба Ба и бурно выразил недовольство.