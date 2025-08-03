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Футболисты португальского клуба выйдут на поле в форме с изображением покойного Жоты

Футболисты португальского клуба выйдут на поле в форме с изображением покойного Жоты Игроки "Гондомар" в сезоне 2025/2026 будут выступать в форме с изображением покойных Диогу и его брата Адре Жоты.
Футбол
3 августа 2025 г. 17:31
Футболисты португальского клуба выйдут на поле в форме с изображением покойного Жоты

Игроки "Гондомар" в сезоне 2025/2026 будут выступать в форме с изображением покойных Диогу и его брата Адре Жоты.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.

Диогу Жота начал свою футбольную карьеру (2005-2013 годы) в академии "Гондомара". С 2020 года он выступал за английский "Ливерпуль". В 182 матчах за клуб Премьер-лиги он забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.

Напомним, что он умер 3 июля в возрасте 28 лет в результате автомобильной аварии. В ДТП также погиб его 25-летний брат Андре.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya klubunun futbolçuları üzərində Dioqu Jotanın təsviri olan forma ilə çıxış edəcəklər

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