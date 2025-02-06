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Футболисты "Ньюкасла" обыграли "Арсенал" и вышли в финал Кубка английской лиги

Футболисты "Ньюкасла" обыграли "Арсенал" и вышли в финал Кубка английской лиги Ньюкасл" со счетом 2:0 дома победил лондонский "Арсенал" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.
Футбол
6 февраля 2025 г. 02:51
Футболисты Ньюкасла обыграли Арсенал и вышли в финал Кубка английской лиги

Ньюкасл" со счетом 2:0 дома победил лондонский "Арсенал" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Джейкоб Мёрфи (19-я минута) и Энтони Гордон (52).

Первый матч завершился победой "Ньюкасла" со счетом 2:0. В финале "Ньюкасл" сыграет с победителем противостояния между "Ливерпулем" и Тоттенхэмом". Первая встреча завершилась домашней победой "Тоттенхэма" (1:0), ответная игра пройдет в четверг и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Финальный матч пройдет 16 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. "Ньюкасл" в третий раз вышел в финал Кубка английской лиги, команда ни разу не выигрывала турнир. В 2023 году "Ньюкасл" в решающем матче уступил "Манчестер Юнайтед" (0:2), в 1976 году он проиграл "Манчестер Сити" (1:2).

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