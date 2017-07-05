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    Футболисты национальной сборной Азербайджана будут проходить допинг-тест

    Между АФФА и AMADA заключен меморандум
    © Report.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сегодня между АФФА и Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA) заключен Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, на мероприятии в административном здании АФФА документ подписали генсек АФФА Эльхан Мамедов и директор AMADA Шафаг Гусейнли.

    Согласно пунктам меморандума, со следующего сезона выступающие в Премьер-лиге Азербайджана и привлеченные в национальную сборную футболисты будут проходить допинг-контроль. Также планируется проведение просветительских работ, различных мероприятий, семинаров. 

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