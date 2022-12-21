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Футболисты Марокко отказались от призовых в пользу бедных

Футболисты Марокко отказались от призовых в пользу бедных Футболисты национальной сборной Марокко решили отказаться от всех призовых денег за ЧМ-2022 в Катаре.
Футбол
21 декабря 2022 г. 21:08
Футболисты Марокко отказались от призовых в пользу бедных

Футболисты национальной сборной Марокко решили отказаться от всех призовых денег за ЧМ-2022 в Катаре.

Как передает Report, средства будут направлены на помощь бедным семьям в Марокко. Ранее полузащитник марокканской сборной Хаким Зиеш пожертвовал 325 тысяч долларов призовых бедным соотечественникам.

Отметим, что африканская команда заняла на мундиале в Катаре четвертое место. В матче за бронзовые медали марокканцы уступили национальной команде Хорватии (1:2).

Футболисты сборной Марокко в сумме получили за выступление на ЧМ-2022 25 миллионов долларов. Однако, не все эти деньги пойдут на благотворительность. Премиальные футболистов составляют лишь часть этой суммы. Остальные средства перейдут в распоряжение федерации для обеспечения собственной деятельности и развития футбола в стране.

Напомним, что мундиаль в Катаре выиграла национальная сборная Аргентины. В финальном поединке южноамериканская команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

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