Футболисты "Манчестер Юнайтед" устроили драку

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" устроили драку между собой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона".

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" устроили драку между собой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона".

Как передает Report со ссылкой на The Sun, в потасовке участвовали Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей, Лисандро Мартинес и Виктор Линделев. Главному тренеру клуба Эрику тен Хагу удалось восстановить порядок в команде.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону" со счетом 1:3. В составе победителей точными ударами отметились Дэнни Уэлбек, Паскаль Грос и Жоао Педро. За манкунианцев отличился Ханнибал Межбри.

В турнирной таблице чемпионата Англии МЮ занимает 13 место, набрав шесть очков. "Брайтон" располагается на пятой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре подопечные тен Хага сыграют с "Бернли". Встреча состоится 23 сентября.