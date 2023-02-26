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Футболисты "Манчестер Юнайтед" стали обладателями Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Юнайтед" стали обладателями Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл "Ньюкасл" в финальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Футбол
26 февраля 2023 г. 22:43
Футболисты Манчестер Юнайтед стали обладателями Кубка английской лиги

"Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл "Ньюкасл" в финальном матче Кубка английской лиги по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на лондонском стадионе "Уэмбли".

В составе победителей голы забили Каземиро (33-я минута), Маркус Рэшфорд (39).

Ворота "Ньюкасла" защищал германский вратарь Лорис Кариус, который является третьим голкипером команды. Основной вратарь клуба Ник Поуп был удален в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля" 18 февраля (0:2), дисквалификация в чемпионате страны распространяется и на другие внутренние турниры. Второй вратарь словак Мартин Дубравка не мог сыграть в матче, так как первую часть сезона провел в аренде в "Манчестер Юнайтед" и был заигран за команду в турнире, выйдя на поле в двух встречах.

"Манчестер Юнайтед" завоевал трофей в шестой раз, ранее команда выигрывала турнир в 1992, 2006, 2009, 2010 и 2017 годах. Лидером по этому показателю является "Ливерпуль" (9 побед), второй - "Манчестер Сити" (8). Кубок английской лиги разыгрывается с 1960 года.

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Yunayted” İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi olub

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