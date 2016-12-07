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    Футболисты "Карабаха" коснулись матча с клубом "Фиорентина"

    Дино Ндлову: Завтрашний матч важен для Азербайджана

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Завтрашний матч представляет важное значение не только для футболистов, но и для Азербайджана. Мы знаем, что предстоит сложная игра. Однако мы сделаем все, что в наших силах".

    Как сообщает Report, об этом заявил на прошедшей до предстоящего завтра матча с клубом "Фиорентина" в VI туре группового этапа Лиги Европы пресс-конференции футболист "Карабаха" Дино Ндлову.

    Полузащитник Гара Гараев заявил, что они намерены продолжить путь в еврокубках: "Когда мы попали в эту группу, у каждого из нас появилось желание перейти в следующий этап. Мы не знаем, каким будет результат. Однако хотелось бы продлить эту радость". 

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