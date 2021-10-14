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Футболисты известного клуба объявили забастовку

Футболисты известного клуба объявили забастовку Игроки выступающего в бразильской Серии B "Крузейро" объявили забастовку из-за задержек по выплатам заработной платы.
Футбол
14 октября 2021 г. 01:07
Футболисты известного клуба объявили забастовку

Игроки выступающего в бразильской Серии B "Крузейро" объявили забастовку из-за задержек по выплатам заработной платы.

Как передает Report со ссылкой на Globo Esporte, футболисты отказались от тренировок. "Крузейро", который испытывает серьезные финансовые проблемы, не платил спортсменам и сотрудникам клуба на протяжении полугода, и лишь в сентябре часть долгов была погашена.

"Руководство «Крузейро», обратите внимание, что мы будем ждать выполнения обязательств как можно скорее, так как нам прискорбно видеть страдания сотрудников, которые посвящают своё время хранению многолетних и победных традиций клуба. Мы прекращаем тренировки в честь всех сотрудников, которые любят клуб, которые беспомощны. К сожалению, ситуация стала невыносимой", - говорится в открытом заявлении игроков.

Сейчас "Крузейро" занимает 11-е место в таблице бразильской Серии B. Команду возглавляет экс-тренер "Реала" и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış klubun futbolçuları tətil elan ediblər

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