Футболисты испанской футбольной команды подрались во время тренировки

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На тренировке испанской футбольной команды «Лас-Пальмас» случилась драка между нападающими Лоиком Реми и Уссамой Таннаном.

Как передает Report со ссылкой на Marca, во время подготовки к матчу чемпионата Испании с мадридским «Реалом» между футболистами начались трения, которые переросли в драку.

Реми ударил мячом по отжимавшемуся в тот момент Таннану.

Отмечается, что ни один из участников конфликта не попросил у другого прощения.

После десяти туров «Лас-Пальмас» занимает 18-е место в Примере и имеет шестиматчевую серию поражений.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении ударившего фаната ногой в голову футболиста Эвра.