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    Футболисты испанской футбольной команды подрались во время тренировки

    Реми ударил мячом по отжимавшемуся в тот момент Таннану

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На тренировке испанской футбольной команды «Лас-Пальмас» случилась драка между нападающими Лоиком Реми и Уссамой Таннаном.

    Как передает Report со ссылкой на Marca, во время подготовки к матчу чемпионата Испании с мадридским «Реалом» между футболистами начались трения, которые переросли в драку.

    Реми ударил мячом по отжимавшемуся в тот момент Таннану.

    Отмечается, что ни один из участников конфликта не попросил у другого прощения.

    После десяти туров «Лас-Пальмас» занимает 18-е место в Примере и имеет шестиматчевую серию поражений.

    Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении ударившего фаната ногой в голову футболиста Эвра.

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