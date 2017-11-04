Футболисты испанской футбольной команды подрались во время тренировки

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На тренировке испанской футбольной команды «Лас-Пальмас» случилась драка между нападающими Лоиком Реми и Уссамой Таннаном.
Как передает Report со ссылкой на Marca, во время подготовки к матчу чемпионата Испании с мадридским «Реалом» между футболистами начались трения, которые переросли в драку.
Реми ударил мячом по отжимавшемуся в тот момент Таннану.
Отмечается, что ни один из участников конфликта не попросил у другого прощения.
После десяти туров «Лас-Пальмас» занимает 18-е место в Примере и имеет шестиматчевую серию поражений.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении ударившего фаната ногой в голову футболиста Эвра.
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