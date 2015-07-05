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    Футболисты Фиджи победили Микронезию со счетом 38:0

    10 мячей при этом забил фиджийский защитник Атонио Туйвуна

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/Организаторы Тихоокеанских игр сообщили, что в ходе соревнований был побит рекорд результативности официальных международных футбольных матчей.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что встреча сборных Фиджи и Микронезии завершилась со счетом 38:0.

    10 мячей при этом забил фиджийский защитник Атонио Туйвуна.

    Предыдущий рекорд результативности международных футбольных встреч был зафиксирован в 2001 году, когда в ходе квалификационного матча чемпионата мира по футболу сборная Австралии победила команду Американского Самоа со счетом 31:0.

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