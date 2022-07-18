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Футболисты "Цюриха" прогулялись по Баку

Футболисты "Цюриха" прогулялись по Баку Швейцарская команда "Цюрих" прибыла в Баку для игры против "Карабаха" в рамках второго классификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
18 июля 2022 г. 12:58
Футболисты Цюриха прогулялись по Баку

Швейцарская команда "Цюрих" прибыла в Баку для игры против "Карабаха" в рамках второго классификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, коллектив соперника минувшим днем добрался до Азербайджана.

Разместившаяся в одном из отелей столицы команда сегодня утром после завтрака прогулялась по городу.

Сегодня в 17:30 чемпион Швейцарии во главе с главным тренером Франко Фода проведет пресс-конференцию, в 18:00 – открытую тренировку для прессы.

Матч между двумя командами состоится 19 июля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 20:00. Ответный матч состоится 27 июля.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Sürix"in futbolçuları Bakıda gəzintiyə çıxıb

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