Футболисты "Цюриха" прогулялись по Баку

Швейцарская команда "Цюрих" прибыла в Баку для игры против "Карабаха" в рамках второго классификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Швейцарская команда "Цюрих" прибыла в Баку для игры против "Карабаха" в рамках второго классификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, коллектив соперника минувшим днем добрался до Азербайджана.

Разместившаяся в одном из отелей столицы команда сегодня утром после завтрака прогулялась по городу.

Сегодня в 17:30 чемпион Швейцарии во главе с главным тренером Франко Фода проведет пресс-конференцию, в 18:00 – открытую тренировку для прессы.

Матч между двумя командами состоится 19 июля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 20:00. Ответный матч состоится 27 июля.