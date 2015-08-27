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    Футболисты ЦСКА обыграли "Спортинг" и вышли в групповой раунд Лиги чемпионов

    Ответная встреча раунда плей-офф, прошедшая в среду в подмосковных Химках, завершилась со счетом 3:1

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Московский ЦСКА обыграл по сумме двух встреч лиссабонский футбольный клуб "Спортинг" и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Ответная встреча раунда плей-офф, прошедшая в среду в подмосковных Химках, завершилась со счетом 3:1.

    Мячи в составе хозяев забили Сейду Думбия (49-я и 72-я минуты) и Ахмед Муса (85), у гостей отличился Теофило Гутьеррес (36).

    В добавленное время к матчу "Спортинг" остался в меньшинстве - красную карточку получил Жоау Мариу, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

    Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу лиссабонцев.

    "Спортинг" теперь продолжит выступление в групповом этапе второго по статусу еврокубка - Лиге Европы.

    Соперники обеих команд станут известны в пятницу по итогам жеребьевок, которые пройдут в Ньоне.

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