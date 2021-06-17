О нас
Report Georgia
Аудио новости

Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор

Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен перенесет операцию по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД)
Футбол
17 июня 2021 г. 14:06
Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор
Кристиан Эриксен

Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен перенесет операцию по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

ИКД - прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

"После того, как Эриксен прошел несколько медицинских обследований, было решено, что футболисту необходим ИКД. Кристиан согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Мы призываем всех не беспокоить Кристиана и его семью в ближайшее время", - говорится в заявлении Датского футбольного союза.

12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Евро-2020: Опубликован список самых быстрых игроков
Евро-2020: Опубликован список самых быстрых игроков
17 июня 2021 г. 08:13
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Италия-Швейцария
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Италия-Швейцария
17 июня 2021 г. 05:25
Футболист сборной Турции извинился за поражение от команды Уэльса
Футболист сборной Турции извинился за поражение от команды Уэльса
17 июня 2021 г. 04:04
Евро-2020: Матч Бельгии и Дании будет прерван на 10-й минуте
Евро-2020: Матч Бельгии и Дании будет прерван на 10-й минуте
17 июня 2021 г. 03:03
Марсело станет первым иностранцем-капитаном «Реала»
Марсело станет первым иностранцем-капитаном «Реала»
17 июня 2021 г. 01:56
Евро-2020: Сборная Италии вышла плей-офф
ВидеоЕвро-2020: Сборная Италии вышла плей-офф
17 июня 2021 г. 00:55
Капитан мадридского Реала покинул клуб
Капитан мадридского "Реала" покинул клуб
16 июня 2021 г. 23:37
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Турция-Уэльс
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Турция-Уэльс
16 июня 2021 г. 22:29
Евро-2020: Завершился матч Турция-Уэльс
ФотоЕвро-2020: Завершился матч Турция-Уэльс
16 июня 2021 г. 21:53
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi