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Футболистов ПСЖ дисквалифицируют за кричалки в адрес "Марселя"

Футболистов ПСЖ дисквалифицируют за кричалки в адрес "Марселя" Игроки ПСЖ Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Лейвин Курзава будут дисквалифицированы за оскорбительные кричалки в адрес "Марселя" после их очного матча в Лиге 1.
Футбол
6 октября 2023 г. 02:47
Футболистов ПСЖ дисквалифицируют за кричалки в адрес Марселя

Игроки ПСЖ Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Лейвин Курзава будут дисквалифицированы за оскорбительные кричалки в адрес "Марселя" после их очного матча в Лиге 1.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, на видео попал эпизод, на котором указанные футболисты после матча скандировали вместе с фанатами оскорбления.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу ПСЖ. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Гонсалу Рамуш, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают пятое место, набрав 12 очков. "Марсель" располагается на 12 строчке, имея в активе девять очков. Лидирует с 14 очками в чемпионате "Монако".

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