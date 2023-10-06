Футболистов ПСЖ дисквалифицируют за кричалки в адрес "Марселя"

Игроки ПСЖ Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Лейвин Курзава будут дисквалифицированы за оскорбительные кричалки в адрес "Марселя" после их очного матча в Лиге 1.

Игроки ПСЖ Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Лейвин Курзава будут дисквалифицированы за оскорбительные кричалки в адрес "Марселя" после их очного матча в Лиге 1.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, на видео попал эпизод, на котором указанные футболисты после матча скандировали вместе с фанатами оскорбления.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу ПСЖ. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Гонсалу Рамуш, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают пятое место, набрав 12 очков. "Марсель" располагается на 12 строчке, имея в активе девять очков. Лидирует с 14 очками в чемпионате "Монако".