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Футболистов «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»

Футболистов «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера» Федерация футбола Италии наказала четырёх футболистов «Милана» за оскорбительный баннер, который был адресован «Интеру».
Футбол
4 июля 2022 г. 07:30
Футболистов «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»

Федерация футбола Италии наказала четырёх футболистов «Милана» за оскорбительный баннер, который был адресован «Интеру».

Как передает Report, общий штраф составил 21 тыс евро.

Во время проезда футболистов «Милана» на чемпионском автобусе по улицам Милана по случаю победы в чемпионате Италии в руках у Мика Меньяна и Раде Крунича был замечен баннер. Тео Эрнандес скандировал кричалки, а Сандро Тонали надел футболку с обидной надписью в сторону «нерадзурри».

«Засуньте Кубок Италии себе в задницу», — гласил текст на баннере, который был посвящён действующему победителю этого турнира – «Интеру».

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