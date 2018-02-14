Футболистов "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" могут наказать за договорной матч

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Испанские прокуроры потребовали 6-летнего запрета на футбольную деятельность, а также двухлетнего срока тюремного заключения для участников матча чемпионата Испании сезона - 2010/11 между "Леванте" и "Сарагосой", который, возможно, был договорным.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, матч между "Леванте" и "Сарагосой" прошел в мае 2011 года и завершился победой "Сарагосы" со счетом 2:1.

Среди группы из 30 игроков, подозреваемых в "договорняке", числятся нынешний футболист "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, Висенте Иборра из "Лестер Сити", капитан мадридского "Атлетико" Габи и капитан аргентинского "Ривер Плейта" Леонардо Понцио.

Также по делу обвиняемым проходит бывший тренер сборной Мексики Хавьер Агирре.

Отметим, что если требования стороны обвинения будут удовлетворены, то 6-летний запрет может распространяться на все виды деятельности, связанные с футболом. При этом никто из обвиняемых не будет отбывать реальное тюремное наказание, так как по испанским законам приговоры сроком до двух лет носят условный характер.