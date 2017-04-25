Футболистов "Интера" на пять дней закрыли на собственной базе

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Руководство «Интера» выступило с официальным заявлением, в котором сообщило, что решило закрыть команду на тренировочной базе с 25 по 30 апреля в связи с неудачными выступлениями в последних матчах, передает Report официальный сайт «Интера».

«Также клуб выражает полную поддержку главному тренеру Стефано Пиоли. Пиоли пришел в «Интер» в непростое время, и вся проделанная им и его тренерским штабом работа заслуживает полного уважения», — информирует официальный сайт.

После 33 туров «Интер» в таблице Серии А занимает седьмое место. Нерадзурри в пяти последних турах набрали всего два очка, а в последней игре уступили «Фиорентине» (4:5). 30 апреля «Интер» на своем поле сыграет с «Наполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии.