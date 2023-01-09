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Футболистов "Атлетико" и "Барселоны" могут дисквалифицировать на 12 матчей

Футболистов "Атлетико" и "Барселоны" могут дисквалифицировать на 12 матчей Защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич и хавбек "Барселоны" Ферран Торрес могут получить дисквалификацию по итогам встречи 16-го тура испанской Ла Лиги.
Футбол
9 января 2023 г. 06:17
Футболистов Атлетико и Барселоны могут дисквалифицировать на 12 матчей

Защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич и хавбек "Барселоны" Ферран Торрес могут получить дисквалификацию из-за драки в ходе встречи 16-го тура испанской Ла Лиги.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

Инцидент произошел на второй добавленной к основному времени матча минуте. Оба игрока после единоборства упали на газон, после чего между ними произошла потасовка. Арбитр показал футболистам по красной карточке. Если судейская комиссия расценит их действия, как нападение, то дисквалификация может составить от четырех до двенадцати игр.

Напомним, что встреча завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0.

Таким образом, "каталонцы" закрепились на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 очко. У "Реала", который располагается на второй строчке, 38 баллов. Тройку лучших замыкает "Реал Сосьедад", которому удалось заработать 32 очка. "Атлетико" с 27 очками занимает пятую позицию.

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