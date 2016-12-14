Футболистом года в Бразилии признан погибший вратарь Шапекоэнсе

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Погибший голкипер «Шапекоэнсе» Маркос Данило посмертно признан лучшим футболистом Бразилии по версии болельщиков.

Как передает Report, об этом сообщила сестра спортсмена Даниэла Падилья.

За Данило проголосовало 48 процентов участников опроса. На церемонию награждения пришли сестра и мать футболиста.

Следовавший в колумбийский Медельин из Боливии самолет с игроками «Шапекоэнсе» потерпел крушение поздно вечером 28 ноября. На борту разбившегося лайнера находился 81 пассажир, а также девять членов экипажа. Выжили три футболиста (Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето). Обнаруженный живым Маркос Данило позднее скончался в больнице.