Футболистка сборной Азербайджана: Хотелось попробовать свои силы в новом российском клубе

Футболистка сборной Азербайджана Алина Дорофеева решила попробовать свои силы в другом российском клубе.

Футболистка сборной Азербайджана Алина Дорофеева решила попробовать свои силы в другом российском клубе.

Комментируя Report свой переход из красноярского "Енисея" в казанский "Рубин", она отметила, что пока адаптируется к новой команде:

"Нам многое предстоит сделать. Я покинула "Енисей" как только истек контракт. Хотелось попробовать свои силы в другом российском клубе", - сказала Дорофеева.

26-летняя футболистка также выразила надежду, что клуб поднимется в турнирной таблице, благодаря новому тренеру и сильным игрокам, которые скоро придут в команду.

Отметим, что "Рубин" завершил сезон-2024 в Суперлиге России на последнем - 13-м месте турнирной таблицы с 8 очками.