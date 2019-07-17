Гурбан Гурбанов: "Футболисты смогли осуществить атаки в необходимые моменты"

"Хочу поблагодарить футболистов. Они сыграли очень терпеливо, смогли осуществить атаки в необходимые моменты. Матч получился интересным".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов после победы со счётом 2:0 в ответном матче с албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Сорокасемилетний специалист отметил, что соперник хорошо оборонялся.

"Они получали удовольствие от игры в обороне и были очень быстры на контр-атаках. Соперник был сложным. Поздравляю нашу команду и благодарю болельщиков", - заявил Г.Гурбанов.

Он также прокомментировал критику, прозвучавшую в адрес клуба после первой встречи.

"Порой во время разных матчей уровень подготовки футболистов отличается. Игроки сборной и легионеры поздно присоединились к стану команды. Они набирают форму из матча в матч. Нужно быть немного терпеливыми", - отметил главный тренер.

Во 2-м отборочном этапе Лиги Чемпионов УЕФА "Карабах" встретится с ирландским "Дандолком". В связи с этим Г.Гурбанов заявил, что будет правильнее высказывать суждения после более близкого знакомства с соперником.