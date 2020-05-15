Футболисты "Карабаха" сдали тест на коронавирус

Футболисты "Карабаха" сдали тест на коронавирус

15 мая, 2020 19:26

https://report.az/storage/news/30fe47e6a2a8093b24e4135fb8c4e2dc/1a29a7f3-e42c-4d5f-82ae-b5fc25a6e1a3_292.jpg У членов клуба "Карабах" взят анализ на коронавирус. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт агдамцев, руководство, тренерский состав, футболисты, и в целом весь коллектив прошел сегодня тест. Помимо теста, им также измерили температуру.

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