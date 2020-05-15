Футболисты "Карабаха" сдали тест на коронавирус

У членов клуба "Карабах" взят анализ на коронавирус.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт агдамцев, руководство, тренерский состав, футболисты, и в целом весь коллектив прошел сегодня тест.
Помимо теста, им также измерили температуру.
У членов клуба "Карабах" взят анализ на коронавирус.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт агдамцев, руководство, тренерский состав, футболисты, и в целом весь коллектив прошел сегодня тест.
Помимо теста, им также измерили температуру.
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