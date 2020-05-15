Наверх

Футболисты итальянского клуба излечились от коронавируса

​Футболисты итальянского клуба излечились от коронавируса

Четыре футболиста итальянской "Сампдории", ранее заражённых коронавирусом, сдали отрицательные тесты.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

7 мая, генуэзский клуб сообщил, что в клубе было зафиксировано три новых случая заболевания в результате заражения коронавирусом, ещё один игрок сдал положительный тест повторно. У заразившихся игроков болезнь проходила бессимптомно.

Напомним, первым футболистом "Сампдории", заразившимся коронавирусом, стал нападающий Маноло Габбьядини. Впоследствии заражение было выявлено у шести его одноклубников, в результате чего генуэзцы стали лидерами по этому показателю. После этого один из игроков "Сампдории" сообщил о 15 заражённых коронавирусом в клубе.

"Сампдория", набрав 26 очков в 25 турах, занимает 16-е место в чемпионате Италии

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!