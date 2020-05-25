​Футболисты испанского клуба извинились за нарушение карантина

Футболисты испанского футбольного клуба "Севилья" Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, о нарушении, допущенном игроками, стало известно от супруги Банеги, которая опубликовала в социальных сетях фото со встречи, прошедшей в 23 мая в доме одного из игроков. На снимке запечатлено 12 человек, хотя, согласно распоряжению испанских властей, в частных домах запрещены встречи более 10 человек.

Уже после того, как фото было распространено СМИ, игроки на своих страницах в соцсетях принесли извинения за произошедшее.

Так, Окампос в своём Instagram написал: "Хочу извиниться и признаю, что мы допустили ошибку, нанеся ущерб имиджу клуба. Поэтому нам остаётся только извиниться перед клубом, товарищами по команде, тренерским штабом и обществом в целом. Мы гарантируем, что осознали ошибку и больше не повторим подобных действий".