​Футболисты "Челси" отказались от снижения зарплаты на 30%

Игроки английского футбольного клуба "Челси" отказались от понижения заработной платы на 30%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, руководство клуба предложило футболистам урезать выплаты на 30%. Сами игроки заявили, что готовы пойти максимум на 10% понижения зарплаты. Переговоры с футболистами ведет директор "Челси" Марина Грановская. Отмечается, что они проходят в позитивном ключе, поэтому в ближайшее время стороны придут к компромиссу.